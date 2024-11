Lanazione.it - Strettoia avrà un nuovo parcheggio. Forza Italia: "Merito nostro"

Il Piano operativo, recentemente approvato in consiglio comunale, raccoglie il plauso di. Tra i motivi c’è l’inserimento di progetti caldeggiati dagli “azzurri“, tra cui l’agognato. "Un plauso all’amministrazione – scrive la segretaria comunale Irene Nardini (nella foto) – in quanto grazie alpiano sarà possibile sostenere tutto l’indotto legato all’edilizia e alla manutenzione di immobili. Nel primo mandato Giovannettisi era fatta carico di portare avanti il progetto deldi, dietro le scuole elementari ’Mutti’, prevedendo l’inserimento nel piano degli espropri dei terreni interessati. Il, atteso da anni, è fondamentale per le attività quotidiane dei residenti soprattutto per quelle legate alla chiesa e alla scuola.