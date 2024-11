Ilrestodelcarlino.it - Stefani: "I tifosi potranno fare la differenza"

Ritorna il match tra Reggiana e Sassuolo. L’ultima volta 16 anni fa: il 24 agosto del 2008 al "Ricci" di Sassuolo i neroverdi superarono i granata per 1-0 (gol di Salvetti) nel 3° turno di Coppa Italia. Al centro della difesa reggiana c’era Mirko(oggi 40enne): ha vestito il granata per ben 157 volte dal 2005 al 2010, segnando 22 gol e indossando anche la fascia da capitano. Nella sua lunga carriera (166 presenze col Pordenone, ma anche Messina, Bellaria, Cremonese, Frosinone, Real Vicenza, Prato e Parma) c’è anche l’inizio nelle giovanili del Milan: il 24 maggio 2003 l’esordio in A coi rossoneri (a 19 anni) nella sconfitta in Emilia col Piacenza per 4-2. Oggiè il responsabile del vivaio del Pordenone.cosa ricorda di quel 24 agosto del 2008? "In quegli anni era un derby meno sentito, ora è diverso per tutte le cose successe, le vicissitudini dello stadio.