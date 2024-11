Lanazione.it - Stadio, esplode la protesta. Fioccano i cartellini rossi. Il sindaco: “Niente fretta”

Empoli (Firenze), 29 novembre 2024 –per l’amministrazione comunale, metaforicamente ‘espulsa’ in riferimento alla ristrutturazione delloCarlo Castellani-Computer Gross Arena. L’originaleè stata messa in atto da un gruppo di cittadini, in rappresentanza del Comitato «Sì Ma Non Così», durante l’ultima seduta consiliare, a cui hanno partecipato per manifestare la propria contrarietà al progetto proposto dall’Empoli Fc, che, a detta loro, stravolgerebbe l’identità del quartiere e dell’intera città. A sollevare nuovamente il tema è stata un’interrogazione del consigliere di Buongiorno Empoli-M5S-Siamo Empoli, Leonardo Masi. «Il percorso partecipativo ha avuto un senso, ma secondo noi è partito da un livello avanzato, analizzando cioè un unico progetto nonostante ce ne fossero altri presentati, ossia quello che è ritenuto sostenibile dal soggetto proponente, l’Empoli Fc – ha spiegato Masi –.