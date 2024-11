Ilrestodelcarlino.it - Spie, drammi e umorismo: ecco i fumetti di Spam

Bologna, 29 novembre 2024 –, rapimenti, complotti e.iperidrosi. ’Storia umida’ (Coconino), il fumetto di Roberto Guerinoni – che si firma come ’- Il mandarino psichico’ non ha certo paura di mescolare generi e stili. Guerinoni, nato a Brescia 27 anni fa, racconta le (dis)avventure di Mario, un impiegato deriso dai colleghi, abbandonato dai genitori e invisibile alle donne. Come se non bastasse – e no, non basta -, il povero Mario è affetto da iperidrosi, ovvero suda incessantemente, patologia per cui si sente continuamente in imbarazzo. A cambiargli la vita arriverà Claudia, una terrorista con la pistola che lo trascinerà in un intrigo internazionale alla Alfred Hitchcock. L’autore - che con questo lavoro ha vinto la borsa di Borsa di studio dedicata a Tuono Pettinato, indetta dall’Accademia delle Belle arti di Bologna e dalla Fondazione intitolata al disegnatore prematuramente scomparso – è ospite della puntata odierna de ’il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione che potete ascoltare su Spotify o sul nostro sito.