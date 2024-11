SNAI – Serie A | Napoli a Torino per rafforzare il primato Fiorentina-Inter il big match | Inzaghi a 200 Palladino spera

Sbircialanotizia.it - SNAI – Serie A: Napoli a Torino per rafforzare il primato Fiorentina-Inter il big match: Inzaghi a 2,00, Palladino spera

Leggi su Sbircialanotizia.it

La capolista di scena sul campo dei granata: Conte ok a 1,77. Lazio in pole a Parma, la Roma prova a fermare l’Atalanta. Milan facile con l’Empoli Milano, 29 novembre – Da anni non si vedeva un campionato così equilibrato. Cinque squadre in due punti, con la Juventus subito dietro e il Milan più staccato .L'articoloA:perilil biga 2,00,è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.