"Se non trovi dipendenti è perché li tratti male e li paghi poco". Joe Bastianich contro l'imprenditoria italiana

«Chi si lamenta dei giovani ha una mentalità vecchia». Senza peli sulla lingua, come nello stile a cui ha abituato il pubblico italiano dagli esordi come giudice di Masterchef, Joesi distanzia quanto più possibile dai brontolii che spesso diversi alti rappresentanti dell'nostrana riservano alle nuove generazioni.Il (non) matrimonioLo chef-imprenditore, ormai la doppia attribuzione è d'obbligo, si racconta al Corriere della Sera in occasione del lancio del suo nuovo podcast "Millions". Un prodotto "servito" insieme ad un altro volto noto del settore: Tommaso Mazzanti, Ceo e fondatore dell'Antico Vinaio. Un podcast che è solo il secondo passo di una collaborazione iniziata, come già raccontato dal Gambero Rosso, nell'ambito vinicolo. Proprio a tal proposito, nel corso della conversazione, si ricordano i primi passi mossi danel settore, quando l'americano scherzava dicendo che avrebbe cercato «di sposare un’ereditiera in modo da entrare subito in una famiglia che si era già "fatta le ossa" nel mondo del vino».