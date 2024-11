Gaeta.it - Sciopero nei trasporti di oggi: attività limitata a quattro ore

Facebook WhatsAppTwitter, venerdì 29 novembre, il settore deisubirà l’impatto di unoparziale indetto da diversi sindacati, tra cui Filt Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub. Sebbene inizialmente fosse prevista un’interruzione dell’intera giornata, la durata delloè stataore. Gli utenti sono avvisati che, nonostante la mini durata, potrebbero esserci disagi significativi nei servizi di bus e treni, specialmente nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.Dettagli sulloLe organizzazioni sindacali hanno deciso di attuare questa forma di protesta per attirare l’attenzione su tematiche cruciali legate al mondo del lavoro e delle condizioni di servizio. Le motivazioni specifiche non sono state divulgate nel dettaglio, ma generalmente comprendono richieste di miglioramento delle condizioni lavorative, incertezze sul futuro occupazionale e necessità di interventi da parte del governo per salvaguardare i diritti dei lavoratori nel settore dei