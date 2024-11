Gaeta.it - Sciopero generale in Abruzzo: manifestazioni contro la manovra finanziaria di governo

Oggi, un folto gruppo di lavoratori e attivisti ha preso parte a diversein, in risposta alloindetto da Cgil e Uil. L'iniziativa si è concentrata in particolare a Pescara, dove centinaia di persone si sono ritrovate in modo pacifico dinanzi alla Prefettura per esprimere il loro dissenso nei confronti dellaattuale. Con striscioni e bandiere, i manifestanti hanno voluto mettere in evidenza le problematiche che affliggono i ceti più vulnerabili della società, tra cui lavoratori e pensionati.Le ragioni delloMassimo Longaretti, rappresentante della Uil, ha illustrato i motivi che hanno spinto all'organizzazione di questo, definendo lain corso come "completamente iniqua".