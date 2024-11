Scattano un selfie col cellulare appena rubato beccati

Leggi su Dayitalianews.com

La sera della scorso 11 ottobre è stata particolarmente “impegnativa” per due giovani delinquenti, che di “professione” fanno i ladri e che hanno messo a segno ben due rapine nel giro di poco tempo tra le strade di Roma. Non resistendo al fascino del, i due giovani malviventi hanno ben pensato di scattarsi una foto col“fresco” di furto, ma quella leggerezza è stata decisiva per essere.Le due rapineLa prima vittima dei due balordi è stato un giovane, al quale è stato sottratto uncon la minaccia di avere un’arma. Hanno prima chiesto al ragazzo di sbloccare il, così hanno potuto resettarlo. Non contenti poco dopo hanno bloccato un altro passante, facendosi consegnare da lui soldi e sigarette con la frase: “Se fai il bravo, non ti succede nulla”.