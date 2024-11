Gaeta.it - Riforma della giustizia: il Cdm discute le nuove norme per la lotta alla criminalità informatico-mafiosa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, si annunciano importanti aggiornamenti sul decreto, con un focus particolare sull’ampliamento delle competenze per la procura nazionale antimafia e le Direzioni distrettuali. Le modifiche proposte, indirizzate al contrastoinformatica, mirano a garantire una risposta efficace a reati di crescente gravità.Poteri e competenzeprocura nazionale antimafiaAlfredo Mantovano, sottosegretariopresidenza del Consiglio e autorità delegata per la SicurezzaRepubblica, ha chiarito che le attualisui poteri conferitiprocura nazionale antimafia non rappresentano una novità. Già contenute nella legge 90, queste disposizioni attribuiscono competenze specifiche alle procure distrettuali antimafia, garantendo così un coordinamento ottimale con l’autorità nazionale.