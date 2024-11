Modenatoday.it - Reggiana - Sassuolo 0 a 2 | Thorstvedt e Mulattieri consegnano il derby ai neroverdi

Leggi su Modenatoday.it

Vince 2 a 0 ilnelcon la, un gol per tempo diche regalano la vittoria ai, tra i migliori in campo Moldovan che impedisce ai padroni di casa di rientrare in partita. Parte meglio lache è subito pericolosa con Gondo che.