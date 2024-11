Ilgiorno.it - Patto per la lettura. I bimbi e il battesimo del loro Monumento

Nell’era dei social la “Città che legge“ inaugura a scuola il “alla“ e ora la scultura realizzata dagli Amici di Silvia cerca nome. Lo sceglieranno gli alunni delle elementari con un concorso. A Bellusco adesso c’è un albero che nasce da un libro e sotto alla sua chioma un ragazzo sfoglia un volume, simbolo delle politiche sul fronte culturale che due anni fa ha fruttato il titolo al borgo alle porte di Monza. Non una medaglia, o una targhetta, "ma l’impegno continuo in questa direzione", dopo anni di sforzi del Comune, della biblioteca, dei gruppi di, delle scuole, l’associazione riassume tutto nell’opera. La patente in arrivo direttamente dal ministero, Centro del libro e della, di fatto era l’invito a proseguire su questa strada e Bellusco ha steso subito il “per la“, una sorta di piano regolatore della materia, obiettivo "avvicinare alla buona pratica soprattutto le famiglie con uno scarso consumo di libri".