Sport.quotidiano.net - Patrik Schick a un passo da un record storico: gli basta un gol contro l’Union Berlino

Leverkusen, 29 novembre 2024 – La stagione dinon è iniziata nel migliore dei modi, con il calciatore ceco che fin da subito è stato scavalcato da Victor Boniface nelle gerarchie del club. Dal 2-2il Werder Brema del 26 ottobre, però, la stagione dell’attaccante è cambiata: da quel momento, l’ex giocatore di Roma e Sampdoria ha messo a segno 8 gol nell’arco di un mese, suddivisi in 5 in campionato, 2 in coppa di Germania e 1 in Champions League. Prima di quella gara, il numero 14 aveva trovato soltanto una volta la via della rete, nella sfida di Supercoppalo Stoccarda, mentre ora ha una media impressionante di una rete ogni 83 minuti. Nonostante le sole 5 partite da titolare tra Bundesliga e Champions League, l’attaccante ceco ha saputo ritagliarsi il suo spazio, diventando l’arma in più del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.