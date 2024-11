Dailymilan.it - Milan, Youssouf Fofana rischia di saltare la sfida all’Atalanta? Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

preoccupa i tifosi rossoneri: il centrocampista francese potrebbeladi campionato tra Atalanta e. Ecco perchéCattive notizie in casa. La presenza diper la delicatadi Serie A in trasferta contro l’Atalanta – in programma alle 20.46 di venerdì 6 dicembre è a rischio.Infatti, il centrocampista francese classe 1999 ha preso già il suo quarto cartellino giallo in campionato nella partita casalinga contro la Juventus valida per la tredicesima giornata.Un provvedimento disciplinare che ha fatto entrare il numero ventinove rossonero nella lista dei diffidati. Ciò significa che alla prossima ammonizione subita scatterà una giornata di squalifica.giocherà titolare-Empoli nonostante sia in diffida? La scelta di Paulo Fonseca View this post on InstagramA post shared by(@youssdila? IlLEGGI ANCHE, Christian Pulisic candidato al premio FIFA The Best: batterà di nuovo Calhanoglu? I candidatiUna situazione di cui sembrerebbe non tenere conto Paulo Fonseca nella scelta dell’undici di partenza con cui affronterà l’Empoli a San Siro.