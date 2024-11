Ilgiorno.it - Marcell Jacobs ritrova il padre che lo abbandonò: la foto con il figlio Anthony vale come un oro olimpico

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 29 novembre 2024 – Ci sono momenti che vanno festeggiatiun oro all’olimpiade. Ci sono momenti in cui il cuore batte forte proprioquando, senza fiato, tagli il traguardo e sai che ti sei lasciato dietro tutti. Ci sono momenti in cui ti sembra di toccare il cielo con un dito. Chissà se sarà stato proprio così anche peral momento di farsigrafare a fianco delLamont insieme al. Italy's Lamontholds his national as he celebrates winning the men's 100m final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 1, 2021. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) Tre generazioni diDi sicuro c’è che quellal’ha postata sul proprio profilo Instagram con un titolo: Three Jacob’s generation.