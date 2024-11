Anteprima24.it - Maltratta la madre ed evade dai domiciliari, preso un 44enne casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoMentre era agli arrestia casa dellaha instaurato un vero e proprio clima di terrore, aggredendo e minacciando costantemente per avere i soldi la donna, che lo ha denunciato.Protagonista undi Casal di Principe, arrestato dalla Polizia di Stato e finito in carcere. Ma a farlo finire prima dietro le sbarre non sono stati imenti alla, ma la circostanza che è evaso dai, andando a farsi un giro per le strade cittadine.I poliziotti del Commissariato di Casal di Principe lo hanno cercato a casa, e non trovandolo sono andati a cercarlo al bar solitamente frequentato; ilera lì, ma si è nascosto tra gli altri avventori, quindi è sbucato scagliandosi contro gli agenti, offendendoli davanti a tutti e cercando di fuggire, per poi essere definitivamente bloccato e ammanettato.