Ilrestodelcarlino.it - L’Ufficio di prossimità non ci sarà, Cesetti attacca l’Amministrazione

L’istituzione del servizio di ‘Ufficio di’, per le semplici pratiche di carattere legale aveva da subito richiamato l’attenzione del consigliere regionale del Pd e comunale di Montegiorgio Fabrizio, che ora torna a richiedere maggiore attenzione da parte del sindaco Michele Ortenzi. "Abbiamo avuto la conferma che il Comune di Montegiorgio non ha mai presentato alla Regione Marche – spiega– un’istanza di manifestazione di interesse, né in forma singola né in forma associata, per l’istituzione di un Ufficio di. Un danno enorme per il nostro territorio, perché questo progetto ha una grande valenza strategica, in particolare alle fasce più deboli, capace di ridurre le distanze tra i cittadini e il sistema giustizia. Ringrazio l’assessore regionale Brandoni che ha smentito le pseudo ragioni con cui il sindaco di Montegiorgio ha maldestramente tentato di giustificare la sua decisione di non presentare la domanda per creare un Ufficio di, tra cui la sua presunta insostenibilità economica per le casse comunali.