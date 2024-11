Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 37-41, Eurolega basket in DIRETTA: ottimo quintetto di Messina ad Istanbul

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinito il 2° quarto! Pausa lunga!avanti 41 -37.37-41 2/2 per lui.Lunetta e tiri liberi per Dimitrijevic.Altro time out.Tiro da due punti di Colson che non va a segno. Fallo di Tarik su Dimitrijevic.37-39 2 su 2 a questo giro per Mirotic. 18 punti per lui.37-37 Pareggiato subito il conto dai turchi. Vola però in lunetta l’su fallo di Baldwin.35-37 Giocata dillo di Dimitrijevic che chiude di sinistro in terzo tempo.35-35 Così è! torna Causeur in campo.34-35 Baldwin fallo e canestro. Potenziale gioco da 3.Ottima intensità fin qui. Dimitrijevic fallo su Hayes-Davis.Ancora Melli fuori da 3. Altro ferro per l’ex.2 minuti e mezzo da giocare ancora nel secondo quarto. Un po’ di riposo per Mirotic.Scaduti i 24 secondi per