Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese cerca l’offensiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:50concentratissimo in volto,appare abbastanza tranquillo. E arriva la mossa 14. Tc8, ora chissà secentralizzerà con la Torre f1 in d1 oppure se semplicemente continuerà col piano di a5.11:47 Di base, ad ogni modo, anche la stessa a5 del Nero non sembra una scelta ottimale, più probabile arrivi a6. Com’è come non è, presto o tardi è difficile impedire che almeno un pedone del Bianco, in qualunque modo, in a5 ci arrivi. E questo è un potenziale primo obiettivo raggiunto da.11:44 Si fa molto interessante la situazione adesso, il Bianco è in una situazione nella quale forse chiunque, vedendo laera, preferirebbe trovarsi. Adesso perl’opzione è tra giocarsi a5 per subire bxa5 e lasciare lì i pedoni doppiati sulla colonna a, oppure giocare il suo piano con Ce4, oppure ancora spostare la Torre in c8.