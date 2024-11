Linkin Park Marilyn Manson e The Cure | torna a suonare il grande rock

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ilnon è morto, lunga vita al. Pericolo scampato, contrariamente a quanto sostengono le cassandre e i profeti di sventura: nonostante abbia ormai compiuto 80 anni ilè ancora vivo e vegeto. E non parliamo di coloro che ormai coetanei del genere continuano a calcare i palchi incuranti del motto ‘Live fast die young’. Un paio di estati fa, in una manciata di giorni, era possibile vedere dal vivo sui più importanti palchi europei i Rolling Stones, Sir Paul McCartney e Bruce Springsteen. Non parliamo neppure delle nuove leve rampanti e in testa alle classifiche internazionali e italiane, Idles, Fontaines D.C. e Maneskin ma di band e artisti dati ormai per spacciati e inveceti inaspettatamente alla luce con dischi che non sono un mero pretesto per giustificare una tournée e attendere i grandi classici in scaletta, ma autentiche bombe.