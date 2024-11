L’inflazione torna a far paura in Italia +14% a novembre carrello della spesa a +26%

Quifinanza.it - L’inflazione torna a far paura in Italia, +1,4% a novembre, carrello della spesa a +2,6%

a crescerein, con un aumento sul mese di ottobre di mezzo punto percentuale. La crescita dei prezzi nel nostro Paese ha nuovamente superato l’1%, toccando 1,4%. Particolarmente colpito il cosiddetto, che arriva a crescere del 2,6%.Anche a livello europeo,ta a crescere, toccando il 2,3% nell’Eurozona. In buona parte dei grandi Paesi però, incluse Francia e Germania, il dato è stato inferiore alle previsioni. Questo potrebbe spingere la Bce a non rallentare la diminuzione dei tassi di interesse, nonostante il rischio di far crescere ancora i prezzi.ad aumentareinI prezzi sonoti a salire in. Nonostante su base mensile, quindi l’aumento dei prezzi, sia rimasta la stessa, rispetto a un anno fa è aumentata dell’1,4%, contro lo 0,9% di ottobre.