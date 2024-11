Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 novembre: la rassegna stampa

Le schermaglie interne alla maggiornaza tra Lega e Forza Italia, l'attacco russo alle centrali d'energia in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e il dibattito dopo le proteste a Corvetto, nel Milanese, a causa della morte di un giovane inseguito dai carabinieri sono tra le notizie di apertura più riprese dai giornali nazionali. E ancora, la situazione in Medio Oriente dopo la tregua Israele-Libano, le polemiche sullo sciopero dei trasporti e i risultati nelle coppe europee