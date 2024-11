Landini | altissima adesione a sciopero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 "Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese. La rivolta sociale significa proprio dire che ognuno di noi non deve voltarsi da un'altra parte davanti alle ingiustizie".Così,Cgil,a margine della manifestazione a Bologna per logenerale di Cgil e Uil. "E' una giornata di mobilitazione come da tempo non si vedeva", ha continuato. "Le piazze non si precettano, abbiamo già dati di".Sul diritto di,"c'è stato un tentativo di metterlo in discussione" e c'è "tentativo serio di svolta autoritaria"