La città nascosta Quell’alberello di Natale nel bivacco dei disperati

Un piccolo albero diper rallegrare l’atmosfera paradossale di un alloggio di fortuna: l’hanno allestito i senza fissa dimora di via Curtatone, più volte al centro di proteste da parte dei residenti e dei passanti alla galleria che collega via Montebello. Un gruppo di persone, tra cui anche una donna, ormai stanziali in quell’area nonostante la serie di sgomberi che sono stati effettuati nel corso degli ultimi due anni da parte delle forze dell’ordine. Rispetto al passato c’è una differenza che riguarda l’ordine in cui viene tenuta l’area, pulita e senza rifiuti, bivacchi rimossi ogni mattina e tutto perfettamente sistemato. Un decoro che non ti aspetti, in particolare il piccolo albero diche campeggia sopra un cartone usato come punto d’appoggio, di fianco un peluche, le scorte alimentari, un tavolino per fare colazione, scorte d’acqua.