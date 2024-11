Gaeta.it - Il liceo Pascal di Pompei ospita Laura Valente: una giornata di danza, arte e bellezza

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso del programma educativo “Testimoni privilegiati”, ildiha avuto il privilegio dire, esperta die critica nel settore delle performing arts. L’incontro ha permesso agli studenti di immergersi in un’esperienza stimolante e coinvolgente, caratterizzata dalle esibizioni degli alunni delcoreutico e da intermezzi musicali che hanno reso vivace la.Un dialogo sul linguaggio corporeo e sull’importanza dellaDurante l’evento,ha intrattenuto un dialogo profondo con gli studenti, sottolineando l’importanza dell’espressione attraverso il linguaggio corporeo. Ha spiegato come questo non sia solo una forma d’, ma un’importante opportunità per sviluppare l’integrazione e l’inclusione sociale.