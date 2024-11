Top-games.it - I 5 PERSONAGGI più NERD delle SERIE TV

Nel vasto panoramaTV, ihanno sempre avuto un posto speciale. Questi protagonisti, spesso eccentrici e affascinanti, ci permettono di esplorare mondi di conoscenza e appassionarci alle loro stravaganti ossessioni. In questo articolo, esamineremo i 5piùTV che hanno catturato il cuore del pubblico.Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) tra ipiùInizia la nostra lista con uno deipiù iconici della cultura: Sheldon Cooper. Interpretato da Jim Parsons, Sheldon è un fisico teorico con una mente brillante ma un comportamento sociale piuttosto goffo.Le sue ossessioni per i supereroi, i treni a vapore e i giochi di ruolo lo rendono unnella sua forma più pura. La sua mania per le regole, il suo Bazinga! e la sua difficoltà nell’affrontare situazioni sociali lo hanno reso uno deipiù amati della televisione.