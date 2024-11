Sport.quotidiano.net - Grosso "I numeri non vanno in campo"

di Stefano Fogliani SASSUOLO Il Sassuolo è primo in classifica, la Reggiana sedicesima. Il Sassuolo ha 31 punti, i granata meno della metà. La squadra diha il miglior attacco del campionato, con 29 reti all’attivo, quella di Viali di gol ne ha fatti 14, ovvero uno a partita di media. Finita qui? No, perché la Reggiana non vince dal 19 ottobre (da li in poi 3 punti in 5 gare) mentre il Sassuolo non perde da agosto (da lì in avanti 26 punti su 30 possibili) e se i dati marcano con ragionevole approssimazione la distanza tra le due squadre, ci pensa Fabio, alla viglia, ad azzerare la distanza stessa. "Inonin, e cambiano di giornata in giornata: indue squadre che proveranno a fare del loro meglio per vincere una partita, cui sappiamo i tifosi, nostri e loro, tengono particolarmente e che andrà interpretata nel modo giusto", dice infatti l’allenatore del Sassuolo, ragionando su una partita attesa e temuta in egual misura.