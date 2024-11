Panorama.it - Governo in bilico. Ora la Francia fa più paura della Grecia

I dati pubblicati dall’Insee (l’Istat francese) delineano un quadro economico ambivalente: da una parte, una crescita del PIL dello 0,4% nel terzo trimestre del 2024, dall’altra un incremento del debito pubblico e il rischio di una crisi politica legata all’approvazionelegge di bilancio. L’incertezza ha provocato la reazione dei mercati che ora prezzano il debito francese con valori meno affidabili.Spinta dai Giochi Olimpici La ripresa economica è stata favorita dall’impatto dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, che hanno dato slancio ai consumi delle famiglie. Le spese per i servizi, in particolare per l’acquisto dei biglietti degli eventi sportivi, sono cresciute dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Questa dinamica ha contribuito a un incremento generale dei consumi delle famiglie del +0,6%, un miglioramento rispetto alla stabilità registrata nei mesi precedenti.