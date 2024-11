Sport.quotidiano.net - Futsal. Mc, è un derby in salita. A Mantova in tre fuori

tutto inquello che attende stasera alle 20,30 il Modena Cavezzo aper la 9^ giornata di Serie A2 Elite. Coach Checa si presenta in casa della Saviatesta capolista senza tre pedine del calibro di Martinez (dolore al ginocchio, deve sottoporsi a risonanza), Amarante (problema alla gamba dopo un colpo che lo aveva già costretto a restare in panchina nella ripresa sabato scorso) e Dudu Costa squalificato per affrontare i virgiliani che vengono da 3 successi di fila e fin qui hanno vinto 7 gare su 8. Per i gialloblù un risultato positivo sarebbe oro nella corsa salvezza, con la classifica che dopo il ko con l’Elledì e i 2 successi di fila del Cesena si è accorciata in fondo e tiene Aieta e compagni ad un solo puntodalla zona playout. Le altre gare: stasera Lecco-Pordenone, domani Macca-Leonardo, Elledì-Cesena, Mestre-Cdm, Rovereto-Altamarca, Ol.