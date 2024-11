F1 qualifiche sprint GP Qatar oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi su Sportface.it

La F1 torna in azione dopo meno di una settimana dall'appuntamento di Las Vegas e lo fa con il Gran Premio del. Si tratta del round numero ventitre, con il Circus che poi volerà ad Abu Dhabi per chiudere la stagione. Max Verstappen ha ottenuto il titolo mondiale 2024, il quarto consecutivo per la propria bacheca, mentre McLaren e Ferrari si contendono il titolo Costruttori. Il team papaya è avanti, ma solo per venti punti. Il weekend inmette in palio punti pesanti, con il paddock che si deve adattare al format. Team e piloti affronteranno dunque due sessioni die due gare. Si parte con le, attese per la giornata di venerdì 29 novembre. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 18:30, dando inizio al Q1. L'evento sarà trasmesso sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.