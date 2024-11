Elito esce ‘Devagar’ | Vita vissuta e immaginazione

Leggi su Funweek.it

Dopo i singoli Fantasmeado, Duolingo e Meu Cora, il cantautore messicanopubblica il suo primo album ufficiale dal titolo, da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali. L’album è distribuito da The Orchard e realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.Dietro il nome d’arte, si cela Samuel Guillermo Meléndez Zepeda, artista nato a Tijuana (Messico) trasferitosi prima in Spagna e poi in Italia. Un percorso che lo ha immerso in un melting pot culturale che si riflette anche nella sua musica. Il cantautore mescola, infatti, indie pop di stampo internazionale con suoni e ritmi latini, arricchendo il suo stile con influenze brasiliane e urban.Foto da Ufficio StampaNon solo. Tratto distintivo del suo lavoro è l’uso di testi bilingue, in italiano e spagnolo, per creare un linguaggio universale capace di connettersi con un pubblico globale.