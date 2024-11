Zonawrestling.net - Dutch Mantell accusa John Laurinaitis:”Era semplicemente un serpente”

Leggi su Zonawrestling.net

, ex dirigente WWE e occasionalmente personaggio televisivo, è tornato sotto i riflettori, ma non per motivi lusinghieri. Il veterano del wrestling, noto ai fan come Zeb Colter, ha recentemente criticato la reputazione didurante il suo podcast Story Time with, definendolo un “” che prosperava creando problemi dietro le quinte: “Lo conoscevo già prima di arrivare lì nel 2013. La sua reputazione lo precedeva, sapevo come fosse perché avevo sentito storie su di lui” ha rivelato. “Eraun, in sostanza. Non dirgli nulla che non vuoi che gli altri sappiano, perché lo dirà a tutti, aggiungendo qualcosa in più, e sempre in modo negativo.”ha lavorato per la WWE dal 2001 al 2022 sia come dirigente che come figura di autorità sullo schermo.