Cultura, informazione e musica al Caravella Tricolore. Ad Adriana Poli Bortone il premio "dedizione politica"

Premiati di alto livello, successo di pubblico, emozioni,e memoria si sono intrecciate come sempre alla XII edizione delNazionalesvoltasi nella cornice del circolo Montecitorio all’acqua Acetosa di Roma. Con il patrocinio della Fondazione Alleanza nazionale afare gli onori di casa, insieme a Domenico Gramazio, promore dell’iniziativa che da 12 anni è diventata punto di riferimento della destra e non solo.Giornalismo, letteratura,tica, arte e scienza, questi gli ambiti dei premiati che si sono messi in luce coniugando qualità, impegno e coerenza ideale. Momento di grande commozione per i riconoscimenti “alla memoria” andati a Raffaele Valensise per il suo contributo all’attività storica e umanistica, oltrechética; e all’indimenticabile Luigi Tallarico, critico d’arte sopraffino collaboratore per decenni delle pagineli del “Secolo d’Italia”.