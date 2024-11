Napolipiu.com - Conte: “Napoli, serve più cattiveria, Raspadori? Non sono stupido, non indebolisco il Napoli”

Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Focus sulla classifica e sulle condizioni dei singoli.Ilsi prepara alla trasferta contro il Torino per la 14ª giornata di Serie A. Dalla sala stampa di Castel Volturno, Antonioha analizzato il momento degli azzurri, attualmente primi in classifica.Sul campionato e la vetta, il tecnico mantiene i piedi per terra: “Non si tratta di non farsi condizionare, dobbiamo essere molto realisti. Siamo solo all’inizio, cisei squadre in pochissimi punti. È un campionato equilibrato, ma non penso che rimarrà così fino alla fine. Dopo il girone d’andata comincerà ad allungarsi”.Parole di elogio per Khvicha Kvaratskhelia: “A livello di voglia e determinazione è di altissimo livello. È molto deluso per aver fallito due occasioni domenica, ma ha solo 23 anni ed è in simbiosi con i compagni.