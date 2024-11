Quotidiano.net - Cei, aborto passato per diritto, non si avverte la gravità

Leggi su Quotidiano.net

La Cei, nel Messaggio per la Giornata della Vita (che si celebrerà il 2 febbraio), parla della 194. "Dobbiamo constatare come alcune interpretazioni della legge 194/78, che si poneva l'obiettivo di eliminare la pratica clandestina dell', nel tempo abbiano generato nella coscienza di molti la scarsa o nulla percezione della sua, tanto da farlo passare per un '', mentre la difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasiumano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile", si sottolinea nel messaggio rilanciando il documento vaticano Dignitas infinita. I vescovi italiani stigmatizzano anche che nelle famiglie ci siano pochi figli e troppi animali domestici. Monito ripetuto più volte anche da Papa Francesco. La Cei critica anche la gestazione per altri e afferma che le donne non possono essere sfruttate come "contenitori di figli altrui".