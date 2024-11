Rompipallone.it - Calciomercato, Jonathan David in Serie A: due per uno, si chiude

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 21:35 di Alessandro BastaIl futuro dicontinua ad animare il: il bomber canadese può presto sbarcare inA con un due per unoGli attaccanti sono gli attori in campo che decidono le partite, o comunque vada si beccano i titoli, nel bene e nel male. Per questo è importante sceglierli bene, con le spalle larghe, una tecnica sopraffina, una bella esulta e la capacità innata di beccarsi gli applausi e le urla del pubblico, ma anche sopportare i fischi.Non sempre ci sono state note liete nella carriera di, ma di sicuro il bomber del Lille oggi è uno dei più corteggiati in Europa, in virtù di un rinnovo mai accettato e di un contratto in scadenza a giugno 2025.inA: come stanno le coseInter e Juventus sono forti suda diverse settimane per strappare il sì di un calciatore che potrebbe destabilizzare l’interaA.