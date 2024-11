.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, il programma e gli arbitri dell’8^ giornata del girone D

Domani al PalaTriccoli c’è il super derby Jesi-Corinaldo, quarta contro prima in classifica, turno di riposo per il Cus AnconaVALLESINA, 29 novembre– Arriva la partita per eccellenza nelD diB dia 5. Al PalaTriccoli di Jesi, infatti, domani sabato 30 novembre alle 15.00 si gioca Jesi-Corinaldo per l’ottavadi campionato. Si affrontano rispettivamente la quarta e la prima della classe, divise da soli 4 punti. Il Cus Ancona penultimo, invece, osserva il turno di riposo. Di seguito le designazioni arbitrali e la classifica delD diB per questo fine settimana.D 8ª– sabato 30 novembre Jesi-Corinaldo – Staffelli di Reggio Emilia, Azzarà di Reggio Calabria (Crono: Marinelli di Ancona) – ore 15.00Lisciani Teramo-Real Dem – Pavia di Ostia Lido, Martina Paladini di Roma 1 (Casola di San Benedetto del Tronto) – ore 15.