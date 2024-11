Ilgiorno.it - Accusato di abusi sui pazienti fragili, al via il processo all’osteopata. Quattro vittime parti civili

Brescia – Al via ieri in Assise ilarrestato un anno fa con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni, tra cui bambini in condizioni dità. L’indagine era scaturita dalla denuncia della madre di un quindicenne dell’Ovest bresciano con gravi problemi di deambulazione in cura presso il professionista, 44 anni, originario dell’Albania. La donna qualche mese prima aveva ricevuto dal figlio inquietanti confidenze, ovvero che l’osteopata approfittando delle circostanze di contatto fisico avrebbe abusato di lui. L’indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Chiari e dal pm Victoria Allegra Boga, era sfociata in una misura cautelare, eseguita nella casa di Bologna dell’uomo. La sua posizione peraltro aggravata nel corso dell’inchiesta si è complicata, e il numero delleè salito dalleipotizzate all’inizio a sei - di cuibambini tra i 10 e i 15 anni, residenti in varie province - bisognosi di trattamenti manipolatori per le patologie più varie residenti in varie province.