Iltempo.it - "Si devono dare una calmata". Canone Rai, Nevi tira le orecchie alla Lega

«Non serve una verifica di governo ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise», dice Raffaelead Affaritaliani.it. Il portavoce nazionale e vicecapogruppo vicario di Forza ItaliaCamera aggiunge che «Salvini, passatemi il termine, fa un po' il "paraculetto" e dice che nel programma c'è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l'emendamento bocciato sulRai. Ma quella mancetta di 0,50 euro a cittadino che avremmo regalato anche ai super-ricchi sarebbe costata 450 milioni di euro agli altri contribuenti». «L'aumento del tetto pubblicitario per la Rai non danneggerebbe Mediaset ma tutto il sistema editoriale italiano. Anzi, forse Mediaset meno di tutti. Chi dice queste cose è solo perché vuole confondere le carte e tentare di buttare la pin tribuna», replica a chi parla di una difesa degli "azzurri" delle aziende della famiglia Berlusconi.