Gaeta.it - Scomparso un diciassettenne da Porto Viro: la famiglia teme sia nel Torinese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un giovane di diciassette anni, Corrado Bruno, èda, in provincia di Rovigo, creando un clima di ansia e preoccupazione tra i suoi familiari. Da cinque giorni non si hanno notizie del ragazzo, il quale secondo lapotrebbe essere partito verso Torino per incontrare una ragazza conosciuta attraverso i social network. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei media locali e ha mobilitato le forze dell’ordine, che continuano a cercare indizi sulla sua possibile posizione.La scomparsa del giovane: dettagli e circostanzeCorrado ha fatto perdere le tracce di sé venerdì mattina, lasciando a casa tutto il necessario, inclusi soldi e documenti. Questo ha aumentato l’ansia dei suoi familiari, che non riescono a spiegarsi il motivo del suo allontanamento.