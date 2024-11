Lettera43.it - Sciopero generale 29 novembre, chi è coinvolto e quali sono le fasce garantite per i trasporti

Leggi su Lettera43.it

Cgil e Uil hanno indetto unodi otto ore il 29, esteso a molti settori, per contestare la Manovra 2025. I sindacati chiedono un aumento del potere d’acquisto per salari e pensioni, oltre a maggiori finanziamenti per sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.La situazione deia Milano, Roma e NapoliNei, locoinvolgerà bus, tram, metropolitane, voli aerei e il settore marittimo, ma non il trasporto ferroviario. A Milano, Atm garantirà servizio regolare dalle 9 alle 13, mentre a Roma Atac assicureràprotette fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Napoli seguiràsimili dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. I sindacati hanno accettato di limitare lodeipubblici a quattro ore dopo la precettazione del Ministro Matteo Salvini, ma restano critici verso la legge di bilancio, definita «insufficiente».