Oasport.it - Scacchi, Campionati Italiani 2024: Brunello in testa, Lumachi unico a tenere il passo

Leggi su Oasport.it

Si è giocato oggi il terzo turno aiAssoluti diper il. A Torino sono in due a restare al comando. Di uno ci si aspettava una buona performance, ed è Sabino, mentre dell’altro, Gabriele, certo si attendevano cose buone, ma sta esprimendosi davvero anche meglio del previsto.Diverse le vittorie dei due leader. Il trentacinquenne Grande Maestro bresciano, colonna fissa da anni delle squadre azzurre in giro per il mondo, approfitta di una gestione non ideale del tempo di Simone Pozzari e, con il Nero, lo batte per abbandono in 58 mosse. Il suo concittadino Maestro FIDE ventunenne, invece, contro l’esperto Alberto David guadagna inesorabilmente prima spazio, poi materiale e infine tutto il resto, approfittando di piccole, ma fatali imprecisioni dell’avversario, costretto ad abbandonare alla 31a mossa.