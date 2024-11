Lettera43.it - Rigopiano, rinviata al 3 dicembre la sentenza della Cassazione

È stataal 3lanel procedimento per la strage di, in cui il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone per una valanga che travolse un hotel nella località turistica montana nel Comune di Farindola, in provincia di Pescara, posta alle falde sud-orientali del Gran Sasso d’Italia.L’Hoteldopo la valanga (Getty Images).Il sostituto procuratore generale diha chiesto di annullare le assoluzioni nei confronti di sei personeIl 27 novembre il sostituto procuratore generale diGiuseppe Riccardi ha chiesto di annullare le assoluzioni nei confronti di sei persone, all’epoca dei fatti dirigentiRegione Abruzzo, e celebrare un nuovo processo di Appello per l’allora prefetto di Pescara Francesco Provolo, condannato a un anno e 8 mesi per rifiuto di atti d’ufficio e falso, per valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio, per le quali era stato assolto.