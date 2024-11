Amica.it - Richard Gere: «Mia moglie pensava io fossi George Clooney»

C’è qualcuno al mondo che non conosce? A quanto pare sì. E questa persona lui l’ha sposata: l’attore di Pretty Woman, 75 anni, ha svelato un curioso aneddoto sul primo incontro con laAlejandra Silva. Un momento indimenticabile: ma non per i motivi che uno potrebbe pensare. GUARDA LE FOTOBello e impossibile: il fascino dinon smette di conquistarci. Le foto: «Mianon aveva idea di chi»Nel corso della premiazione degli Eco Award di Elle Spagna, paese dove si è trasferito per amore della consorte,ha confessato candidamente che laAlejandra, 41 anni, «non aveva idea di chi fosse» durante il loro primo incontro. «Beh, non proprio. Non eri così sconosciuto», ha precisato lei.