Ilgiorno.it - Posto fisso, fuga da Milano: seimila dimissioni. In un anno persi 32mila dipendenti pubblici

Leggi su Ilgiorno.it

Nell’arco di 18 mesi, tra gennaio 2023 e giugno 2024, oltrerassegnato lee nell’area metropolitana. In un, tra il 2022 e il 2023, il numero di occupati nel pubblico impiego è calato del 15%: oltrein meno tra, pensionati non sostituiti, mancato turnover. E il 30% dei vincitori dei concorsi rinuncia al. L’effetto sono servizi essenziali per i cittadini che vin sofferenza, dalla sanità all’istruzione, con un trend che senza un’inversione di tendenza potrebbe portare a un tracollo nei prossimi anni. La causa principale è nel fattore economico, unito alla “scarsa valorizzazione”: stipendi inadeguati rispetto al costo della vita, e in particolare della casa, raggiunto a. Una fotografia scattata da un’indagine presentata dalla Fp Cgil ieri - data simbolica perché a ogni 27 del mese viene consegnata la busta paga - nelle settimana dello sciopero generale proclamato per venerdì da Cgil e Uil.