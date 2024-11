Inter-news.it - Pavard va KO, come cambiano le rotazioni dell’Inter? Tre coinvolti!

L’Inter dovrà fare a meno di Benjaminper almeno tre settimane, oggi il responso degli esami strumentali. Il suo infortunio cambia qualcosina nelledi Simone Inzaghi.EFFETTI – Un martedì dolce-amaro per l’Inter, che in Champions League, l’altro ieri contro il Lipsia, ha raccolto il quarto successo consecutivo, che l’ha catapultata al secondo posto in classifica. Ma al contempo, Simone Inzaghi ha perso. Il difensore francese, dopo gli esami strumentali, dovrà stare ai box per circa tre settimane. Si rivedrà praticamente verso Natale. Di conseguenza, cambia qualcosina anche al livello die soluzioni. Entrando nello specifico, il KO dicoinvolge direttamente e indirettamente tre giocatori: Yann Aurel Bisseck, Matteo Darmian e Tajon Buchanan. Ma in che modo?ai box, tre giocatoriin nuoveNUOVE– L’infortunio dicapovolge, in qualche modo, la catena di destra