Secoloditalia.it - Parco Verde, nuovo sgombero anti abusivi. Meloni: il cammino prosegue nelle altre Caivano d’Italia

Polizia, carabinieri e Guardia di finanza sono intervenuti in forze, anche con l’ausilio di un elicottero, per le operazioni didi 36 alloggi occupati abusivamente neldi, in gran parte da persone ritenute vicine a clan camorristici o comunque con precedenti penali significativi.“Si tratta solo di una prima tranche – dal momento che l’autorità giudiziaria ha individuato ben 240 casi di possesso illegale delle unità abitative, contestando a 419 persone il reato di occupazione abusiva. Gli sgomberi odierni, fa sapere l’autorità giudiziaria, riguardano casi in cui non è possibile attuare procedure di regolarizzazione, a causa delle posizioni reddituali oppure dei precedenti penali degli occup”.Nel febbraio scorso, quando la procura di Napoli Nord annunciò di aver censito 252 alloggi popolari da sgomberare, perché occupati senza titolo, nelsi verificarono proteste e blocchi stradali.