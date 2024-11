Tuttivip.it - “Ora è proprio finita”. Grande Fratello, la comunicazione peggiore a Signorini e concorrenti

Leggi su Tuttivip.it

La puntata delandata in onda martedì 26 novembre ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del reality nel conquistare il pubblico, complice una programmazione che si scontra con titoli molto seguiti sulle reti. Lo spostamento al martedì, voluto per lasciare spazio a La Talpa al lunedì, non sembra aver dato i risultati sperati, e le ultime indiscrezioni fanno pensare a una possibile chiusura anticipata del programma.Mediaset aveva deciso di puntare su due reality, ma entrambi hanno faticato ad attirare spettatori. La Talpa, già chiusa in anticipo, ha concentrato le sue ultime tre puntate in un’unica serata, segno evidente di un’insoddisfazione generale verso il format. Allo stesso tempo, il, spostato al martedì, si è trovato a competere con due colossi della programmazione Rai: la fiction Libera, che martedì ha conquistato il 18,8% di share, e Belve, il talk di Francesca Fagnani, che ha totalizzato un buon 7,1%.