Lanazione.it - Obiettivo sicurezza: Carabinieri in prima linea contro le truffe

San Miniato (Pi) 28 novembre 2024 – Continua senza sosta l'impegno deidella Compagnia di San Miniato (PI) per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le persone anziane, sui rischi sempre più frequenti delle. Nei giorni scorsi, i Comandanti delle Stazioni di Peccioli, Terricciola, Chianni e Palaia hanno incontrato direttamente i cittadini, organizzando incontri informativi per illustrare le nuove tecniche utilizzate dai truffatori e fornire preziosi consigli su come difendersi da raggiri sempre più sofisticati. Durante gli incontri, i militari dell'Arma hanno presentato una panoramica delle modalità più comuni con cui i malintenzionati cercano di approfittare della buona fede delle vittime, facendo esempi concreti di casi reali. Tra le tecniche più diffuse, ci sono la richiesta di denaro per un familiare coinvolto in un incidente stradale, l'intervento di falsi tecnici che chiedono di pagare per riparazioni inesistenti e molte altre ancora.