Quotidiano.net - MSC completa acquisizione quota di minoranza in Hhla

Leggi su Quotidiano.net

Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE, società controllata dal Gruppo MSC, ha annunciato ilmento con successo della offerta pubblica volontaria di acquisto delle azioni di Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft () e la creazione della joint venture con la Città di Amburgo in merito alla stessa. "Sono state soddisfatte tutte le condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte del Parlamento di Amburgo e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di controllo delle fusioni", riporta una nota di Msc. Oggi, la Città di Amburgo ha trasferito tutte le sue azioni di Classe A ina Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE mediante un aumento di capitale in natura e diventerà azionista di maggioranza dopo la registrazione dell'aumento di capitale.